В Курске заочно арестовали журналистов США за незаконное пересечение границы РФ
Ленинский районный суд Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан США Флетчера Янга и Катрин Дисс, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Курской области.
По данным суда, Янг и Дисс предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК. Журналисты объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.
В случае их задержания на территории России или экстрадиции суд постановил заключить их под стражу.
Следствие установило, что американцы вместе с неустановленными лицами прибыли в Россию с территории Украины для съемки репортажа о вооруженном вторжении 6 августа 2024 года в Суджанский район Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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