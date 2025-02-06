В Курске заочно арестовали журналистов США за незаконное пересечение границы РФ

Ленинский районный суд Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан США Флетчера Янга и Катрин Дисс, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Курской области.

По данным суда, Янг и Дисс предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК. Журналисты объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.