В Курске заочно арестовали журналистов США за незаконное пересечение границы РФ

Ленинский районный суд Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан США Флетчера Янга и Катрин Дисс, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Курской области.

По данным суда, Янг и Дисс предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК. Журналисты объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

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В случае их задержания на территории России или экстрадиции суд постановил заключить их под стражу.

Следствие установило, что американцы вместе с неустановленными лицами прибыли в Россию с территории Украины для съемки репортажа о вооруженном вторжении 6 августа 2024 года в Суджанский район Курской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ГраницаКурская ОбластьСуд

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