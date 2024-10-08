Россия напомнила Швейцарии о последствиях за нарушение госграницы
Посольство России в Швейцарии выпустило заявление, в котором напомнило местным журналистам о том, что нарушения российской границы не останутся без последствий.
В заявлении также уточняется, что швейцарский журналист Курт Пельда не обращался в посольство России в Берне, генконсульство в Женеве или в МИД для получения визы и аккредитации, и тем самым сознательно нарушил правила пересечения границы.
Посольство подчеркнуло, что журналисты не имеют привилегий для незаконного пересечения границ и должны получать визу и аккредитацию от страны назначения. Посольство предупредило, что за нарушение закона журналисты должны быть готовы к ответственности.
Накануне Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что уголовные дела были возбуждены против Курта Пельды и журналистки французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент за незаконное пересечение границы России в Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru