Россия напомнила Швейцарии о последствиях за нарушение госграницы

Посольство России в Швейцарии выпустило заявление, в котором напомнило местным журналистам о том, что нарушения российской границы не останутся без последствий.

В заявлении также уточняется, что швейцарский журналист Курт Пельда не обращался в посольство России в Берне, генконсульство в Женеве или в МИД для получения визы и аккредитации, и тем самым сознательно нарушил правила пересечения границы.

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Посольство подчеркнуло, что журналисты не имеют привилегий для незаконного пересечения границ и должны получать визу и аккредитацию от страны назначения. Посольство предупредило, что за нарушение закона журналисты должны быть готовы к ответственности.

Накануне Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что уголовные дела были возбуждены против Курта Пельды и журналистки французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент за незаконное пересечение границы России в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Курская ОбластьЖурналистыГраницаРоссияШвейцария

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