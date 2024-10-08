Россия напомнила Швейцарии о последствиях за нарушение госграницы

Посольство России в Швейцарии выпустило заявление, в котором напомнило местным журналистам о том, что нарушения российской границы не останутся без последствий.

В заявлении также уточняется, что швейцарский журналист Курт Пельда не обращался в посольство России в Берне, генконсульство в Женеве или в МИД для получения визы и аккредитации, и тем самым сознательно нарушил правила пересечения границы.