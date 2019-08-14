В Кремле высказались об идее сокращения рабочей недели

В Кремле известно об инициативе Федерации независимых профсоюзов перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет RT.

По его словам, эта идея известна Кремлю, однако она пока никак не обсуждается.

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Напомним, впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России во вторник направила свои предложения по этому вопросу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.


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Фото: РИА Новости
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