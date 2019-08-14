В Кремле высказались об идее сокращения рабочей недели

В Кремле известно об инициативе Федерации независимых профсоюзов перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет RT.

По его словам, эта идея известна Кремлю, однако она пока никак не обсуждается.