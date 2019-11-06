В Кремле прокомментировали возможную отмену ЕГЭ

В Кремле опровергли информацию об отмене Единого государственного экзамена. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ближайшем будущем ЕГЭ для школьников в стране не может быть отменен, сообщает «Свободная пресса».

Представитель Кремля также добавил, что в настоящее время российские власти не ведут обсуждений по этому вопросу, передают РИА Новости. Однако, Песков отметил, что некие экспертные точки зрения по этому вопросу все же звучат, но не в рамках официального обсуждения вопроса.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН поддержал идею российского правительства сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. По его словам, инициатива позволит дополнить и усовершенствовать существующий экзамен без отмены формата.

