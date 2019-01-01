В Кремле признали перегибы в применении закона об оскорблении госсимволов

«Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае, если они случаются. И в данном случае лишний раз хочу напомнить слова президента, которые он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии», — цитирует Пескова РИА ФАН.

В ходе прямой линии 20 июня Владимир Путин напомнил, что положения этого закона не запрещают критиковать власть – запрет касается только издевательств над символами государства: флагом, гербом и гимном. Президент тогда подчеркнул, что никто не имеет права злоупотреблять законом, тем самым ограничивая граждан в их правах.

