Правозащитники пообещали больше штрафов за неуважение к власти

Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей, говорится на сайте инстанции. По данным следствия, пользователь соцсети «Вконтакте» разместил в открытом доступе две записи, в которых в грубой форме присутствует оскорбление «человеческого достоинства и общественной нравственности». Решение суда в силу в настоящее время не вступило, его можно обжаловать в областном суде.

Это первый в России случай наказания за оскорбление государства. Закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы президент Владимир Путин подписал 18 марта. За такие публикации предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное деяние нарушителю грозит увеличенный штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Против принятия закона выступили правозащитники. Совет по правам человека назвал закон о неуважении к власти очевидно непропорциональным ограничением свободы слова и мнений. По мнению представителей организации, он создает основу для неправомерного преследования граждан и организаций.

Закон принимался практически одновременно с законом о фейках. Адвокат Павел Астахов заявил в эфире НСН, что теперь все, кто будет сетовать, что власть работает плохо, попадут под статью об оскорблении власти. Те же, кто будет хвалить – могут оказаться в числе распространителей фейковых новостей.

«Эти поправки касаются каждого и это понятно. Все, кто теперь говорят, что власть работает плохо, будут попадать под статью о неуважении к власти, а те, кто говорят, что власть работает хорошо — под распространение фейковых новостей. Я вот в свою очередь надеюсь, что сама по себе та новость, которую я вам представил, тоже не фейк», — сказал юрист.

Частота наказаний по закону об оскорблении власти будет зависеть только от рвения правоохранителей. Такое мнение в эфире НСН высказал член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

«Ругать конституцию не очень интересно, а органам государственной власти от людей достаётся часто, да и государственным символам - так жизнь устроена. Дальше всё будет зависеть от энтузиазма правоохранителей, которые будут вылавливать нарушителей. Практика показывает, что новая норма сперва применяется понемногу, а потом всё больше и больше. Цифры растут очень быстро», - предупредил правозащитник.

Согласно опроса «Левада-Центра», против закона об оскорблении власти и госсимволов выступают 52% россиян. Одобряют его 39% респондентов. Против антифейкового закона высказались лишь 35% («за» — 55%). Опрос был проведен с 21 по 27 марта в 50 регионах страны.

