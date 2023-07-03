В Кремле назвали Telegram условно российским мессенджером

Новиков рассказал, что коллеги предложили прислать ему информацию по WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Однако, отметил чиновник, эпоха этого мессенджера закончилась.

Новиков признался, что использует Telegram.

«Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер», - сказал он.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Владимир Путин 24 июня подписал закон о штрафах для финансовых организаций и госслужащих, которые используют иностранные мессенджеры для пересылки данных граждан России.

