В Кремле назвали Telegram условно российским мессенджером
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков счел мессенджер Telegram условно российским. Его слова приводит ТАСС.
Новиков рассказал, что коллеги предложили прислать ему информацию по WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Однако, отметил чиновник, эпоха этого мессенджера закончилась.
Новиков признался, что использует Telegram.
«Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер», - сказал он.
Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Владимир Путин 24 июня подписал закон о штрафах для финансовых организаций и госслужащих, которые используют иностранные мессенджеры для пересылки данных граждан России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru