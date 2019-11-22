В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Начало мероприятия в полдень.
Как пишет RT, аккредитация представителей СМИ на мероприятие уже открыта.
Добавим, как правило, большая пресс-конференция главы государства продолжается несколько часов. В 2008 году был установлен рекорд - 4 часа 40 минут, за это время Владимир Путин ответил более чем на сто вопросов, сообщает РЕН ТВ.
В прошлом году российский лидер беседовал с представителями СМИ 20 декабря. Мероприятие длилось 3 часа 45 минут. Президент успел ответить на 61 вопрос.
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