В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

22 ноября 201912:26

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Начало мероприятия в полдень.

Как пишет RT, аккредитация представителей СМИ на мероприятие уже открыта.

СМИ узнали точную дату большой пресс-конференции Путина

Добавим, как правило, большая пресс-конференция главы государства продолжается несколько часов. В 2008 году был установлен рекорд - 4 часа 40 минут, за это время Владимир Путин ответил более чем на сто вопросов, сообщает РЕН ТВ.

В прошлом году российский лидер беседовал с представителями СМИ 20 декабря. Мероприятие длилось 3 часа 45 минут. Президент успел ответить на 61 вопрос.


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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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