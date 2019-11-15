СМИ узнали точную дату большой пресс-конференции Путина

Из неофициальных источников стало известно о конкретной дате проведения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она будет проведена 19 декабря, утверждает портал Daily Storm. Издание ссылается на информацию своего источника в администрации Кремля, передает Ura.ru.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ежегодная встреча главы государства с представителями средств массовой информации состоится во второй половине декабря.