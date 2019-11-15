СМИ узнали точную дату большой пресс-конференции Путина

15 ноября 201913:32

Из неофициальных источников стало известно о конкретной дате проведения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она будет проведена 19 декабря, утверждает портал Daily Storm. Издание ссылается на информацию своего источника в администрации Кремля, передает Ura.ru.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ежегодная встреча главы государства с представителями средств массовой информации состоится во второй половине декабря.

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Вместе с тем, Песков не стал пока называть конкретное число.

Владимир Путин практикует большую ежегодную пресс-конференцию с 2001 года. Перерыв он делал с 2008 по 2012 годы, когда занимал пост главы правительства.

В прошлом году такое общение с журналистами продолжалось около четырёх часов. Больше миллиарда пользователей соцсетей интересовались ответами российского лидера.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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