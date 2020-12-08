В Кремле назвали «чушью» сообщения о проблемах со здоровьем у Путина
Утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина — это «полная чушь». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что распространяющие эту информацию могли хотя бы спросить, и в Кремле бы ответили.
«Что касается здоровья — ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили — мы бы ответили», — цитирует представителя Кремля РЕН ТВ.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил об отношении Кремля к публикациям и различным расследованиям относительно окружения президента.
«Собственно, компиляция разных слухов. Я ещё раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше», — подчеркнул Песков.
К слову, в ноябре пресс-секретарь президента России также назвал «чушью» информацию о якобы болезни Владимира Путина и его планах уйти в отставку, подчеркнув, что здоровье у главы государства отменное, передает РИА ФАН.
Ранее New York Post опубликовало статью, где сообщило о планах Путина уйти в отставку в следующем году по состоянию здоровья.
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