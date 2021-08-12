В Красноярском крае неизвестные расстреляли десятки северных оленей

Десятки северных оленей оказались расстреляны в окрестностях села Хатанга, сообщает «Интерфакс».

В зоопарке Москвы родились детеныши лесных северных оленей

Соответствующие снимки появились в соцсетях. Инцидент произошел в ночь на 3 августа, когда животные совершали миграционный переход с Таймыра в Эвенкию. Весь спуск от поселка до берега реки Казачья усыпан тушами телят и важенками. Еще десятки особей ранены.

Как считают охотники, оленей расстреляли браконьеры, ими двигал «спортивный интерес».

Причины происшествие выясняют сотрудники полиции.

Напомним, в июне в Московском зоопарке родились детеныши лесных северных оленей. Они занесены в Красную книгу.

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ФОТО: олени
ТЕГИ:Красноярский КрайЖивотные
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