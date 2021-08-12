В Красноярском крае неизвестные расстреляли десятки северных оленей
Десятки северных оленей оказались расстреляны в окрестностях села Хатанга, сообщает «Интерфакс».
Соответствующие снимки появились в соцсетях. Инцидент произошел в ночь на 3 августа, когда животные совершали миграционный переход с Таймыра в Эвенкию. Весь спуск от поселка до берега реки Казачья усыпан тушами телят и важенками. Еще десятки особей ранены.
Как считают охотники, оленей расстреляли браконьеры, ими двигал «спортивный интерес».
Причины происшествие выясняют сотрудники полиции.
Напомним, в июне в Московском зоопарке родились детеныши лесных северных оленей. Они занесены в Красную книгу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- Меняйло: проблемы с кислородом в больнице Владикавказа были еще в прошлом году
- Сейсмологи: угроза цунами после землетрясения у берегов Филиппин отсутствует
- В больнице Владикавказа установят новую кислородную систему после смерти пациентов
- Мужчина погиб при перевороте лодки под Белгородом
- В Госдепе США заявили, что знают о новом обвинении против Навального
- Полиция задержала двух беглецов из изолятора в Подмосковье
- Пациент с COVID умер после скачка электроэнергии в госпитале в Абхазии
- МИД РФ заявил о деградации ситуации на востоке Украины
- Глава Росприроднадзора назвала разлив нефти в Новороссийске значительно меньшим, чем в Норильске
- Россотрудничество назвало русофобию в Киргизии и Казахстане «опасной тенденцией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru