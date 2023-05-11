Москвичку задержали за съемку порно с 9-летним сыном

В Московской области задержали 40-летнюю женщину, которая снимала порно со своим 9-летним сыном, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ролики женщина публиковала в сети. Полицейские отсмотрели контент и выяснили личность. Также в съемках принимал участие коллега женщины. Ему 26 лет.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДетиНасилиеПроисшествие

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