Похищенную тюменскую школьницу нашли в Саратовской области

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что после пропажи девочки были опрошены очевидцы и изучены записи с камер видеонаблюдения. В итоге удалось идентифицировать автомобиль, на котором неизвестные увезли школьницу, а также установить маршрут их передвижения.

В сообщении Следственного комитета говорится, что несовершеннолетняя в настоящее время находится в отделе полиции и в ближашее время будет передана родителям.

«Находившиеся с ней лица будут доставлены к следователю для производства с ними необходимых следственных действий», - указали в ведомстве.

Ранее СМИ появилась информация, что 30 января в Княжево 13-летнюю девочку затолкали в автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

