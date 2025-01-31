Похищенную тюменскую школьницу нашли в Саратовской области
Похищенную в Княжево Тюменской области 13-летнюю школьницу нашли в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что после пропажи девочки были опрошены очевидцы и изучены записи с камер видеонаблюдения. В итоге удалось идентифицировать автомобиль, на котором неизвестные увезли школьницу, а также установить маршрут их передвижения.
В сообщении Следственного комитета говорится, что несовершеннолетняя в настоящее время находится в отделе полиции и в ближашее время будет передана родителям.
«Находившиеся с ней лица будут доставлены к следователю для производства с ними необходимых следственных действий», - указали в ведомстве.
Ранее СМИ появилась информация, что 30 января в Княжево 13-летнюю девочку затолкали в автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru