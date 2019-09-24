В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Массовое убийство в одной из школ удалось предотвратить в Кирове. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что один из учащихся интересуется тематикой школьного насилия. Кроме того, он планирует провести атаку с использованием холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Других подробностей Владимир Макаров не привёл, подчёркивает RT.

Напомним, в течение последних нескольких лет в России участились нападения несовершеннолетних на сверстников и педагогов. В минувшем году громкие ЧП произошли в Перми, Улан-Удэ Саратове и Стерлитамаке. Однако самым резонансным стал случай в Керчи.

Там год назад студент одного из колледжей Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. Жертвами его атаки стал 21 человек. Пострадали более 60-ти.