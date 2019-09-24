В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Массовое убийство в одной из школ удалось предотвратить в Кирове. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.
Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что один из учащихся интересуется тематикой школьного насилия. Кроме того, он планирует провести атаку с использованием холодного оружия и самодельного взрывного устройства.
Других подробностей Владимир Макаров не привёл, подчёркивает RT.
Напомним, в течение последних нескольких лет в России участились нападения несовершеннолетних на сверстников и педагогов. В минувшем году громкие ЧП произошли в Перми, Улан-Удэ Саратове и Стерлитамаке. Однако самым резонансным стал случай в Керчи.
Там год назад студент одного из колледжей Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. Жертвами его атаки стал 21 человек. Пострадали более 60-ти.
Позже стало известно, что мотивом Рослякова, утроившего бойню в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года, было его унижение «на основе разного имущественного положения». Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время лекции во Всероссийском государственном университете юстиции (Москва), передает regnum.ru. Он уточнил, что юноша терпел «постоянное унижение» от своих одногруппников из-за того, что носил не американские джинсы, а их подделки. В результате учащийся, по словам Басрыкина, посмотрел в интернете, как подобная стрельба устраивается в американских школах, и пошел на преступление.
Постоянное унижение — это очень вероятный мотив взрыва гнева у подростков, заявил в эфире НСН заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург.
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