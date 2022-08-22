СК РФ оценит высказывания посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Следственный комитет России оценит заявления украинского посла в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских. Об этом сообщает ТАСС.



По данным ведомства, в соцсетях было опубликовано видео, где мужчина сообщает, что украинский режим старается убить как можно больше русских. По предварительным данным, на видео запечатлен Петр Врублевский.

Следствие намерено установить всех участников видео и проверить на причастность к преступлениям против военных РФ.

