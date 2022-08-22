СК РФ оценит высказывания посла Украины в Казахстане об убийстве русских
22 августа 202221:38
Следственный комитет России оценит заявления украинского посла в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, в соцсетях было опубликовано видео, где мужчина сообщает, что украинский режим старается убить как можно больше русских. По предварительным данным, на видео запечатлен Петр Врублевский.
Следствие намерено установить всех участников видео и проверить на причастность к преступлениям против военных РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- СК РФ оценит высказывания посла Украины в Казахстане об убийстве русских
- В ФСБ заявили, что убийство планировалось против Дугиной, а не ее отца
- В Сербии заявили, что не будут частью «антироссийской истерии»
- Журналистке Дарье Дугиной посмертно присвоен орден Мужества
- В Госдепе призвали «проводить границу» между властями РФ и рядовыми россиянами
- Режим ЧС введен в Рязанской области из-за лесных пожаров
- Тест на наркотики премьера Финляндии оказался отрицательным
- Имя нового премьера Британии объявят 5 сентября
- Эрдоган назвал своей целью организовать встречу Путин и Зеленского
- Глава Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ
22 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru