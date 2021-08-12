В Казахстане националисты заставили русских извиняться за незнание казахского языка

Националистически настроенные жители Казахстана проводят «языковые рейды» по кафе и магазинам, проверяя русских на знание казахского языка и заставляя извиняться на камеру. Соответствующие видео опубликованы на YouTube.

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Активисты называют этнических русских «гастарбайтерами из России», проверяют, переведены ли ценники на казахский и просят сотрудников ответить на государственном языке, сообщает телеканал «360». При этом в Казахстане русский язык официально используется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским.

По данным сайта Readovka, «языковые патрули» охватили все крупные города страны.

Между тем посольство РФ в Казахстане считает преждевременным комментировать ситуацию с «языковыми рейдами», пишут «Невские новости». В дипведомстве призвали к тщательному изучению фактов, подчеркнув, что посольство проверяет эту информацию и находится в контакте с МИД Казахстана.

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