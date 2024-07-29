В Карелии предупредили о возможном подтоплении из-за размыва на Беломорканале
29 июля 202413:21
В Карелии предупредили о возможном подтоплении ряда населенных пунктов из-за прорыва дамбы на Беломорканале, сообщила глава Беломорского округа Ирина Филиппова.
По ее словам, подтопления могут коснуться островной части Беломорска, а также населенных пунктов Тунгуда, Олимпий, Сосновец, Выгостров, Золотец, 18 шлюз (дачный), Шижня старая, Водников, Сальнаволок.
Ранее уголовное дело возбудили после размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru