В Карелии предупредили о возможном подтоплении из-за размыва на Беломорканале

По ее словам, подтопления могут коснуться островной части Беломорска, а также населенных пунктов Тунгуда, Олимпий, Сосновец, Выгостров, Золотец, 18 шлюз (дачный), Шижня старая, Водников, Сальнаволок.

Ранее уголовное дело возбудили после размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, напоминает РЕН ТВ.

