В Карелии предупредили о возможном подтоплении из-за размыва на Беломорканале

В Карелии предупредили о возможном подтоплении ряда населенных пунктов из-за прорыва дамбы на Беломорканале, сообщила глава Беломорского округа Ирина Филиппова.

При размыве на Беломорканале в Карелии погиб один человек

По ее словам, подтопления могут коснуться островной части Беломорска, а также населенных пунктов Тунгуда, Олимпий, Сосновец, Выгостров, Золотец, 18 шлюз (дачный), Шижня старая, Водников, Сальнаволок.

Ранее уголовное дело возбудили после размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, напоминает РЕН ТВ.

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