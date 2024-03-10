В Иркутске собаки напали на мальчика

Один из псов схватил ребенка за одежду и протащил по двору, пока не вмешались взрослые. По словам автора появившегося видео, он возвращался на работу после обеда, когда услышал крики и увидел, нападение собак.

Мужчина стал искать, чем отбить мальчика у собак, он нашел доску, перелез через забор, после чего пес набросился и на него. В это время ребенок успел убежать. Очевидец отметил, что с мальчиком всё хорошо, он не пострадал.

Ранее собаки напали на семилетнего ребенка в Приморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

