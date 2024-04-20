В инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина

Бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина открыли на факультете механики в Национальном инженерном университете Перу. Об этом сообщили в российском посольстве.

В вузе состоялось торжественное открытие монумента.

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«Бюст передан в дар международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – Единый мир" при содействии посольства России в Перу», — указали в посольстве.

Как отметила временный поверенный в делах РФ в Перу Наталья Сентенкова, подвиг Гагарина имеет особое значение для развития человечества. Также дипломат выразила готовность Москвы продолжать сотрудничество с южноамериканской республикой в сфере исследования космоса.

В свою очередь, декан факультета механики Тито Роберто Вильчес указал, что установка бюста Гагарина позволит сохранить историческую память о космонавте, при этом монумент станет для факультета символом новой аэрокосмической специальности и вдохновит студентов на успехи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Юрий ГагаринПеру

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