В инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина
Бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина открыли на факультете механики в Национальном инженерном университете Перу. Об этом сообщили в российском посольстве.
В вузе состоялось торжественное открытие монумента.
«Бюст передан в дар международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – Единый мир" при содействии посольства России в Перу», — указали в посольстве.
Как отметила временный поверенный в делах РФ в Перу Наталья Сентенкова, подвиг Гагарина имеет особое значение для развития человечества. Также дипломат выразила готовность Москвы продолжать сотрудничество с южноамериканской республикой в сфере исследования космоса.
В свою очередь, декан факультета механики Тито Роберто Вильчес указал, что установка бюста Гагарина позволит сохранить историческую память о космонавте, при этом монумент станет для факультета символом новой аэрокосмической специальности и вдохновит студентов на успехи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru