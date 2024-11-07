ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской колонии
Информация о побеге двух осужденных из исправительной колонии в Амурской области не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.
Ранее СМИ сообщили, что двое заключенных якобы сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе Приамурья и находятся в розыске.
В ФСИН опровергли эти сведения.
«Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны», — отметили в ведомстве.
В октябре из ИК-2 в Липецкой области сбежали шесть заключенных, все они — уроженцы Узбекистана. Всех беглецов задержали, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Крупнейший в России производитель индейки ограничил отгрузки в магазины
- Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке
- «Росконгресс» объявил даты проведения Х Восточного экономического форума
- ВТБ открыл первые точки обслуживания в ДНР и Запорожье
- Суд арестовал имущество замгубернатора Тюменской области
- Wildberries объявила об открытии своей сети заправок
- В ДТП с участием пассажирского автобуса под Красноярском пострадали 18 человек
- Завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp остановили в Шушарах
- ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской колонии
- Наемник из Новой Зеландии заочно предстанет перед судом в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru