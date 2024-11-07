ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской колонии

Информация о побеге двух осужденных из исправительной колонии в Амурской области не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее СМИ сообщили, что двое заключенных якобы сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе Приамурья и находятся в розыске.

В ФСИН опровергли эти сведения.

«Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны», — отметили в ведомстве.

В октябре из ИК-2 в Липецкой области сбежали шесть заключенных, все они — уроженцы Узбекистана. Всех беглецов задержали, напоминает Ura.ru.

