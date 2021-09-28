В Госдуму внесли законопроект о запрете работы таксистов с судимостью

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, по которому водителям с судимостью запретят работать таксистами, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ подготовило правительство РФ.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, то речь идет о тех индивидуальных предпринимателях, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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Фото: spb-gid.ru
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСудТакси
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