В Госдуму внесли законопроект о запрете на выгул опасных собак детьми и пьяными

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Документ доступен в электронной базе парламента.

Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.