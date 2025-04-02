В Госдуму внесли законопроект о запрете на выгул опасных собак детьми и пьяными
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Документ доступен в электронной базе парламента.
Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.
В пояснительной записке к документу говорится, что предложенные изменения предполагают обязательное присутствие законного представителя при выгуливании собак потенциально опасных пород детьми. Также будет запрещено выгуливать таких животных под воздействием алкоголя или наркотиков.
Отмечается, что подобные ограничения уже действуют в некоторых российских регионах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о запрете на выгул опасных собак детьми и пьяными
- Мальчику, пострадавшему от нападения хаски, провели операцию в РДКБ
- У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0
- В Иркутской области разбился Ту-22М3, один летчик погиб
- Акции Tesla выросли на фоне сообщений об уходе Маска из DOGE
- Мировой успех башкирской группы Ay Yola связали с Казахстаном и короткими видео
- Келлог заявил о приближении перемирия на Украине
- Дрон ВСУ атаковал автомобиль с водителем в Белгородской области
- СМИ: США могут ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие недели
- СМИ: Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru