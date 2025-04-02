В Госдуму внесли законопроект о запрете на выгул опасных собак детьми и пьяными

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Документ доступен в электронной базе парламента.

Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.

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В пояснительной записке к документу говорится, что предложенные изменения предполагают обязательное присутствие законного представителя при выгуливании собак потенциально опасных пород детьми. Также будет запрещено выгуливать таких животных под воздействием алкоголя или наркотиков.

Отмечается, что подобные ограничения уже действуют в некоторых российских регионах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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