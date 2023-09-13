В Госдуму внесли законопроект о выплатах на детей до достижения ими 18 лет

В документе, который размещён электронной базе нижней палаты парламента, говорится, что целесообразно увеличить возраст ребёнка, претендующего на пособие, до 18 лет. Это позволит 17-летним детям тоже получать соответствующее пособие.

Кроме того, принятие законопроекта устранит выявленное противоречие в действующих Федеральных законах. В частности, в документе указано, что в законе «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ребёнком считается «лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия)», тогда как в законе «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выплаты предусмотрены только до 17-летия.

«Данная инициатива повысит социальную справедливость и завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми - от ранних сроков беременности до совершеннолетия ребёнка», - говорится в пояснительной записке.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сумму единого пособия на детей в России следует увеличить до размера, который позволит семье выйти из черты бедности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

