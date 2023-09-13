В Госдуму внесли законопроект о выплатах на детей до достижения ими 18 лет
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает выплату пособий нуждающимся семьям до достижения детьми 18-летнего возраста.
В документе, который размещён электронной базе нижней палаты парламента, говорится, что целесообразно увеличить возраст ребёнка, претендующего на пособие, до 18 лет. Это позволит 17-летним детям тоже получать соответствующее пособие.
Кроме того, принятие законопроекта устранит выявленное противоречие в действующих Федеральных законах. В частности, в документе указано, что в законе «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ребёнком считается «лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия)», тогда как в законе «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выплаты предусмотрены только до 17-летия.
«Данная инициатива повысит социальную справедливость и завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми - от ранних сроков беременности до совершеннолетия ребёнка», - говорится в пояснительной записке.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сумму единого пособия на детей в России следует увеличить до размера, который позволит семье выйти из черты бедности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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