В Госдуму внесли законопроект о возможности отзывать мэров через «Госуслуги»
Россиянам могут разрешить отзывать глав муниципальных образований и членов выборных органов местного самоуправления на основе ежегодного тайного голосования на портале госуслуг. Соответствующий законопроект внес в Госдуму вице-спикер палаты Владислав Даванков, передает ТАСС.
Парламентарий предлагает дополнить закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» статьей о порядке отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица или главы муниципального образования по решению граждан. Документ дает право россиянам, зарегистрированным в соответствующем образовании (избирательном округе), принять решение об отзыве чиновника при тайном голосовании на «Госуслугах». За отзыв должны проголосовать не менее половины зарегистрированных избирателей.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, нововведение позволит без дополнительных расходов бюджета увеличить возможность россиян влиять на политику, повысив интерес к этой сфере. Кроме того, изменения повлияют на ответственность должностных лиц перед избирателями.
Ранее Даванков внес в Госдуму законопроект о депортации мигрантов из РФ за домогательства в отношении местных жителей, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru