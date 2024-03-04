Собчак раскритиковала НТВ из-за фильма о своем израильском гражданстве
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала вторую серию разоблачительного фильма о себе, вышедшего на телеканале НТВ, удивившись из-за отсылок к израильскому гражданству. Об этом журналистка написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Ранее НТВ показал новый эпизод «сериала» «Тайны Кровавой барыни Ксения Собчак-2. Дело чести». До этого на телеканале вышли фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни», после показа которых журналистка пригрозила вещателю иском о клевете и защите чести и достоинства, напоминает Ura.ru.
«Я правильно понимаю, что это теперь еженедельная забава? ... Но мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как "гражданка Израиля" ... Такими штуками на федеральных каналах антисемитизм все равно пестуют», — написала Собчак.
Как напомнила телеведущая, Конституция России разрешает иметь двойное гражданство. Собчак указала, что НТВ не нашел «ничего более "страшного"» о ней, «потому что ничего нет».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru