Собчак раскритиковала НТВ из-за фильма о своем израильском гражданстве

Ранее НТВ показал новый эпизод «сериала» «Тайны Кровавой барыни Ксения Собчак-2. Дело чести». До этого на телеканале вышли фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни», после показа которых журналистка пригрозила вещателю иском о клевете и защите чести и достоинства, напоминает Ura.ru.

«Я правильно понимаю, что это теперь еженедельная забава? ... Но мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как "гражданка Израиля" ... Такими штуками на федеральных каналах антисемитизм все равно пестуют», — написала Собчак.

Как напомнила телеведущая, Конституция России разрешает иметь двойное гражданство. Собчак указала, что НТВ не нашел «ничего более "страшного"» о ней, «потому что ничего нет».

