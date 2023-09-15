В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Сокола
В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Сергея Сокола, пишет РИА Новости. Отмечается, что вопрос рассмотрят в ближайшее время.
До этого избирком Хакасии сообщил РИА Новости, что принял решение о снятии с депутата Сокола статуса зарегистрированного кандидата на пост главы республики.
В конце августа депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. По информации СМИ, в июле Сокола госпитализировали с перитонитом. После выписки из больницы он вернулся к интенсивной работе. У депутата выявили венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, сообщили в официальном Telegram-канале «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак навестил Сергея Сокола в госпитале Вишневского, передает «Радиоточка НСН».
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