В Госдуме заявили о создании в РФ «Культурного фронта»
Народный артист РФ, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Николай Бурляев заявил, что было принято решение создать в России «Культурный фронт», сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время «необходима мобилизация и сплочение деятелей культуры и искусств».
Он отметил, что это будет абсолютно добровольное внепартийное объединение, в которое смогут вступать литераторы, художники, музыканты и театральные деятели, «ориентированные на высокую нравственность».
«Культурный фронт будет создан по типу ОНФ, который до 2019 года был просто идеальной организацией... мы будем следить, чтобы люди работали не за какие-то льготы и карьерный рост, а за Россию», - подчеркнул Бурляев.
Ранее депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ, сообщает RT.
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