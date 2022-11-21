В Госдуме заявили о создании в РФ «Культурного фронта»

По его словам, в настоящее время «необходима мобилизация и сплочение деятелей культуры и искусств».

Он отметил, что это будет абсолютно добровольное внепартийное объединение, в которое смогут вступать литераторы, художники, музыканты и театральные деятели, «ориентированные на высокую нравственность».

«Культурный фронт будет создан по типу ОНФ, который до 2019 года был просто идеальной организацией... мы будем следить, чтобы люди работали не за какие-то льготы и карьерный рост, а за Россию», - подчеркнул Бурляев.

Ранее депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ, сообщает RT.

