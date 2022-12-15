В Госдуме задумались о запрете скандальных телешоу вроде «Пусть говорят»
В Госдуме дискутируется возможность запрета скандальных телевизионных шоу. Причём депутаты в этом плене, «настроены серьезно», сообщил заместитель главы комитета нижней палаты парламента по просвещению Нурбаганд Нурбагандов.
Народный избранник прокомментировал NEWS.ru возвращение в эфир Первого канала ток-шоу «Пусть говорят». Он выразил сожаление, что вместо того, чтобы давать информацию «о подвигах героев СВО», по телевизору идут телепередачи «про инопланетян». Последняя тема как раз обсуждалась во время одного из первых выпусков «Пусть говорят» после перерыва.
Депутат считает, что вместо такого рода тем телевидению следует показывать передачи патриотической направленности и такого плана кино.
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Нурбаганд Нурбагандов — отец Героя России, сотрудника МВД Дагестана Магомеда Нурбагандова. В 2016 году его захватили бандиты и пытались заставить выступить с призывом к товарищам оставить службу в правоохранительных органах. Однако Нурбагандов-младший не выполнил требования боевиков и произнес: «Работайте, братья», после чего был убит.
Ранее стало известно, что целая серия новых выпусков передачи «Пусть говорят» будет посвящена необычным людям, таким как Ванга, а также слово будет предоставлено тем, «кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями» во времена СССР.
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