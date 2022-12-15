В Госдуме задумались о запрете скандальных телешоу вроде «Пусть говорят»

В Госдуме дискутируется возможность запрета скандальных телевизионных шоу. Причём депутаты в этом плене, «настроены серьезно», сообщил заместитель главы комитета нижней палаты парламента по просвещению Нурбаганд Нурбагандов.

Народный избранник прокомментировал NEWS.ru возвращение в эфир Первого канала ток-шоу «Пусть говорят». Он выразил сожаление, что вместо того, чтобы давать информацию «о подвигах героев СВО», по телевизору идут телепередачи «про инопланетян». Последняя тема как раз обсуждалась во время одного из первых выпусков «Пусть говорят» после перерыва.

Депутат считает, что вместо такого рода тем телевидению следует показывать передачи патриотической направленности и такого плана кино.