В Госдуме вновь задались вопросом сокращения рабочего дня

По его словам, такое решение было бы целесообразно. Освободившееся время граждане могли бы тратить на заботу о своём здоровье. Парламентарий отметил, что сокращение рабочего дня — общемировой тренд, и разговоры о такой перспективе в России ведутся в его комитете.

При этом депутат усомнился в возможности реализации идеи своего коллеги Виталия Милонова относительно того, чтобы засчитывать час дороги до работы в счёт рабочего времени.

«Инициатива, наверное, интересна для людей, но что если человек будет добираться три часа вместо часа, что мы будем делать?», — задался вопросом Вострецов.

Ранее включить в восьмичасовой трудовой день один час на дорогу до работы предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Письмо с соответствующей инициативой он направил министру труда России Максиму Топилину. Как отреагировал министр, до сих пор не известно.



