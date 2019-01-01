В Госдуме вновь задались вопросом сокращения рабочего дня
Продолжительность рабочего дня в перспективе может сократиться с восьми до шести часов. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишет АГН Москва.
По его словам, такое решение было бы целесообразно. Освободившееся время граждане могли бы тратить на заботу о своём здоровье. Парламентарий отметил, что сокращение рабочего дня — общемировой тренд, и разговоры о такой перспективе в России ведутся в его комитете.
При этом депутат усомнился в возможности реализации идеи своего коллеги Виталия Милонова относительно того, чтобы засчитывать час дороги до работы в счёт рабочего времени.
«Инициатива, наверное, интересна для людей, но что если человек будет добираться три часа вместо часа, что мы будем делать?», — задался вопросом Вострецов.
Ранее включить в восьмичасовой трудовой день один час на дорогу до работы предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Письмо с соответствующей инициативой он направил министру труда России Максиму Топилину. Как отреагировал министр, до сих пор не известно.
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