В России оценили пользу майских праздников

Основатель ОМС в РФ, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в эфире НСН также указал на отсутствие ощутимого влияния майских праздничных выходных на экономические показатели в России. Такэе он отметил отсутствие роста выплат по больничным листам после весенних каникул. Владимир Гришин заявил, что для работающего человека майские выходные крайне полезны не только для оздоровления.

«Многолетние исследования подтвердили, что длительные весенние выходные имеют благотворное влияние на здоровье человека – идет смена труда и отдыха, можно отключиться от выполнения рабочих задач и заняться собой и близкими. У кого есть деньги, меняют обстановку - уезжают на пару дней и получают новые впечатления.

Майским выходным люди благодарны, потому что вся страна занимается подготовкой к сельскохозяйственному сезону. Многие, видя, как растут цены, вернулись на огороды.

После майских праздников, если кто-то не злоупотреблял спиртным, нетрудоспособность не растет», - заявил эксперт.

Владимир Гришин обратил внимание то, что майские праздники в России объединяют гражданское общество.

«Если вы обратили внимание, в этом году практически везде прошли массовые демонстрации, в которых приняли участие представители всех партий. Все задумались о трудящихся!

Началась подготовка к Празднику Победы. В школах вспоминают историю, репетируют торжественные мероприятия в честь победы в Великой Отечественной войне, готовятся к шествию Бессмертного полка.

Майские праздники – и Первомай, и День Победы – праздники, которые объединяют всю страну. Они нам очень нужны», - заявил собеседник НСН.

Ранее НСН рассказала о том, где россияне планируют провести майские праздники.

