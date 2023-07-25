В Госдуме увеличили штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей

Отмечается, что данная норма предусмотрена законопроектом об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета.

Отмечается, что сейчас за аналогичное правонарушение КоАП предусматривает штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости поднятия планки возраста призыва на службу в армии до 40-50 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

