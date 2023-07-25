В Госдуме увеличили штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей
Госдума приняла во втором чтении поправку, предусматривающую увеличение штрафа за неявку в военный комиссариат по повестке до 30 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что данная норма предусмотрена законопроектом об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета.
Отмечается, что сейчас за аналогичное правонарушение КоАП предусматривает штраф в размере от 500 до 3000 рублей.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости поднятия планки возраста призыва на службу в армии до 40-50 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru