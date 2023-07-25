В Кремле не стали комментировать законопроект о повышении призывного возраста

Ранее стало известно, что в закон «О воинской обязанности и военной службе» внесут поправки, предусматривающие установление возраста призыва на военную службу от 18 до 30 лет. Ожидается, что изменения начнут действовать с 1 января 2024 года, переходного периода не запланировано, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил представитель Кремля, все объяснения на этот счет уже даны профильными ведомствами.

«Здесь исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Министерства обороны. Именно на него мы ориентируемся», — указал пресс-секретарь.

