В Госдуме сообщили о замедлении работы WhatsApp в регионах при необходимости
В отдельных регионах России уже замедляют работу WhatsApp, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по информполитике Антона Немкина.
По его словам, подобная практика применяется по мере необходимости. При этом решения о блокировке WhatsApp на территории России пока не принято.
«Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», - пояснил парламентарий.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн также сообщал, что никаких решений, связанных с блокировкой в России мессенджера WhatsApp, пока нет. При этом он отметил, что платформа «неоднократно нарушала и продолжает нарушать» российское законодательство, за что ей регулярно выписывают штрафы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru