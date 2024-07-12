В Госдуме сообщили о замедлении работы WhatsApp в регионах при необходимости

По его словам, подобная практика применяется по мере необходимости. При этом решения о блокировке WhatsApp на территории России пока не принято.

«Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», - пояснил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн также сообщал, что никаких решений, связанных с блокировкой в России мессенджера WhatsApp, пока нет. При этом он отметил, что платформа «неоднократно нарушала и продолжает нарушать» российское законодательство, за что ей регулярно выписывают штрафы, передает «Радиоточка НСН».

