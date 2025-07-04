Собянин: 95% выпускников колледжей находят работу по специальности в первый год

Градоначальник указал, что вместе с дипломами об окончании учебы выпускники «получили востребованные профессии».

Он отметил, что в первый год после окончания обучения работу по специальности находят 95% молодых специалистов, так как учебная программа в колледжах столицы была скорректирована под запросы рынка труда.

«Больше всего выпускников работают на ведущих промышленных предприятиях, включая крупнейшие авиакомпании. Ммногие ребята трудоустраиваются в транспортной отрасли и лучших городских и федеральных медучреждениях», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в 2025/2026 учебном году выбор специальностей в московских колледжах станет еще шире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

