Собянин: 95% выпускников колледжей находят работу по специальности в первый год
Дипломы столичных колледжей в 2025 году получили более 30 тысяч москвичей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник указал, что вместе с дипломами об окончании учебы выпускники «получили востребованные профессии».
Он отметил, что в первый год после окончания обучения работу по специальности находят 95% молодых специалистов, так как учебная программа в колледжах столицы была скорректирована под запросы рынка труда.
«Больше всего выпускников работают на ведущих промышленных предприятиях, включая крупнейшие авиакомпании. Ммногие ребята трудоустраиваются в транспортной отрасли и лучших городских и федеральных медучреждениях», — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в 2025/2026 учебном году выбор специальностей в московских колледжах станет еще шире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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