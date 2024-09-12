Посол Соарес выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ

Он выразил уверенность, что медиахолдинг заинтересован в возвращении на российский рынок. По словам Соареса, для Бразилии важно показать различными способами культуру страны российской публике.

«Я знаю, что бразильские мыльные оперы пользовались невероятным успехом несколько лет назад», - сказал он.

Бразильский медиахолдинг в 2022 году приостановил на неопределенное время продажу прав на показ своего контента в РФ. Сериалы компании Globo стали популярны в РФ после того, как мелодрама «Рабыня Изаура» вышла на советском телевидении в 1976 году, передает «Радиоточка НСН».

