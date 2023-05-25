В Госдуме призвали к возвращению смертной казни после проникновения диверсантов
В Госдуме призвали отменить мораторий на смертную казнь из-за проникновения с территории Украины диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.
В ходе пресс-подхода депутат от партии «Справедливая Россия – За Правду» Андрей Кузнецов заявил, что депутаты должны «оперативно отреагировать на вылазку украинской ДРГ под Белгородом». По его мнению, губернаторам нужно разрешить выдавать оружие служащим теробороны для отражения возможных атак.
Кузнецов также напомнил об инициативе партии по отмене запрета на смертную казнь за совершение терактов или помогающим их устраивать. По мнению депутата, затягивать с «адекватными жесткими мерами» нельзя из-за риска повторения произошедшего. Гражданам происходящее не добавляет уверенности и стабильности, утверждает Кузнецов.
Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой ранее сегодня призвал раздать оружие участникам теробороны в российских районах, граничащих с Украиной. Он пояснил, что это предотвратит проникновение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с территории соседнего государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru