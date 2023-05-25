В Госдуме призвали к возвращению смертной казни после проникновения диверсантов

Кузнецов также напомнил об инициативе партии по отмене запрета на смертную казнь за совершение терактов или помогающим их устраивать. По мнению депутата, затягивать с «адекватными жесткими мерами» нельзя из-за риска повторения произошедшего. Гражданам происходящее не добавляет уверенности и стабильности, утверждает Кузнецов.

Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой ранее сегодня призвал раздать оружие участникам теробороны в российских районах, граничащих с Украиной. Он пояснил, что это предотвратит проникновение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с территории соседнего государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

