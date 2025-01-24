В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года

Депутаты предлагают сформировать учебные планы таким образом, чтобы каникулы у студентов начинались до Нового года, а заканчивались после Дня студенчества (25 января). Отмечается, что это поможет снизить уровень стресса и тревожности для ребят в период всероссийских выходных.

В Госдуме ранее предложили ввести квоты для работодателей на найм молодых специалистов без опыта работы. Согласно законопроекту, в компаниях с численностью от ста человек должна быть минимум однопроцентная квота на найм выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений от 18 до 25 лет без опыта работы.

В России нет необходимости вводить квоты для работодателей на найм молодых специалистов, так как отсутствие опыта сегодня не мешает выпускникам устраиваться на работу, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков «Радиоточке НСН».

