В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года
В России предложили завершать сессию в вузах до Нового года, с инициативой выступили депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов, передает РИА Новости.
Законодатели уверены, что студентам необходимо предоставить каникулы в новогодние праздники, свое обращение они уже направили в Минобрнауки.
Депутаты предлагают сформировать учебные планы таким образом, чтобы каникулы у студентов начинались до Нового года, а заканчивались после Дня студенчества (25 января). Отмечается, что это поможет снизить уровень стресса и тревожности для ребят в период всероссийских выходных.
В Госдуме ранее предложили ввести квоты для работодателей на найм молодых специалистов без опыта работы. Согласно законопроекту, в компаниях с численностью от ста человек должна быть минимум однопроцентная квота на найм выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений от 18 до 25 лет без опыта работы.
В России нет необходимости вводить квоты для работодателей на найм молодых специалистов, так как отсутствие опыта сегодня не мешает выпускникам устраиваться на работу, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru