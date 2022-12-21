СМИ: Пошлины на ввоз пива в Россию из «недружественных» стран могут повысить
Пошлины на ввоз пива из «недружественных» стран, к которым относятся, в частности, США, Великобритания, все члены ЕС, Южная Корея и Япония, могут увеличить. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
Отмечается, что повышение пошлин направлено на поддержку местных производителей, однако оно может негативно отразиться на магазинах и ресторанах. Издание подчеркивает, что пока что оценивается только целесообразность меры, а не возможная ставка пошлины.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов в интервью РИА Новости заявил, что объем поставок в РФ импортного пива по итогам 2022 года заметно сократится, но доля его в общем объеме реализуемого в стране пива и так была крайне небольшой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru