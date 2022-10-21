В Госдуме предложили заморозить начисление транспортного налога мобилизованным

Законодатель направил соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Как отметил Власов, ему поступает большое количество обращений относительно расширения льгот для призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Депутат в том числе получает предложения отменить транспортный налог, поскольку мобилизованные не могут использовать транспортное средство во время прохождения военной службы.

«Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу Вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации», — отмечается в обращении к Мишустину.

Между тем власти Кемеровской области на два года освободили от транспортного налога участников специальной военной операции: мобилизованных, добровольцев и контрактников, напоминает телеканал «360».

