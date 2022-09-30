В Госдуме предложили выделить по гектару земли участникам СВО
Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что в правительстве несколько месяцев лежит на согласовании законопроект о выделении гектара земли участников военной спецоперации на Украине.
«Несколько месяцев лежит на согласовании в правительстве законопроект о том, чтобы всем мобилизованным участникам СВО предоставить гектар земли. С использованием дальневосточной схемы, но на всей территории России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и других южных регионов, где этой земли физически нет. Чтобы каждый участник мог построить дом, а также установить ипотечную ставку 2%. Земли у нас сотни миллионов гектаров зарастает, пропадает», - сказал Олег Нилов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что на фоне частичной мобилизации во Владимирской области поступило более 1 200 заявлений о заключении брака, что в два раза больше, чем за август.
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