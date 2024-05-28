В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки

Предлагается ввести штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы в зависимости от нарушения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бороться с дипфейками в настоящее время полностью невозможно. Комментируя распространившуюся в интернете дипфейковую аудиозапись, на которой якобы его голос благодарит создателя Telegram Павла Дурова за интервью журналисту Такеру Карлсону, он указал, что с подобными подделками придётся сталкиваться всем. Он призвал всех анализировать информацию, которая распространяется в интернете.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти, передает «Радиоточка НСН».

