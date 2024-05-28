В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки
В России могут ввести уголовное наказание за дипфейки, такой законопроект на этой неделе внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Отмечается, что речь идет о противозаконном использовании изображения или голоса, а также биометрических данных граждан. Подобные нарушения депутат предлагает включить в статьи о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве, пишут «Известия».
Предлагается ввести штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы в зависимости от нарушения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бороться с дипфейками в настоящее время полностью невозможно. Комментируя распространившуюся в интернете дипфейковую аудиозапись, на которой якобы его голос благодарит создателя Telegram Павла Дурова за интервью журналисту Такеру Карлсону, он указал, что с подобными подделками придётся сталкиваться всем. Он призвал всех анализировать информацию, которая распространяется в интернете.
До этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru