В Госдуме предложили ввести ограничения на использование электросамокатов

Миронов отметил, что ограничения нужно ввести на законодательном уровне. Лидер фракции добавил, что необходимо обязать граждан страховать гражданскую ответственность.

Депутат подчеркнул, что в Санкт-Петербурге и Москве городские власти договорились с некоторыми компаниями по прокату электросамокатов об ограничениях скорости. Однако Миронов посчитал, что все эти соглашения добровольны, а нужны конкретные требования на уровне законодательства. Он добавил, что партия предложит определенные поправки после консультации с экспертами.

