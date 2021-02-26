Фонд «Круг добра» закупил первые препараты для детей с тяжёлыми заболеваниями

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что осуществлены первые закупки препаратов для экстренного применения у пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщает ТАСС.

Глава Минздрава напомнил, что лекарственные препараты для пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими орфанными заболеваниями, закупает специальный фонд «Круг добра», создать который распорядился президент России Владимир Путин.

По словам Мурашко, в ближайшее время список заболеваний, пациентам с которыми будет оказывать помощь фонд, будет расширен.



«На следующий неделе состоится очередное заседание экспертного совета фонда, на котором будет обсуждаться включение в перечень ещё трёх заболеваний из группы периодических лихорадок, без лечения приводящих к инвалидности и смертности», - добавил министр.

Ранее в России вступил в силу закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15%, который касается доходов, превышающих пять миллионов рублей в год, сообщает Ura.ru. Это позволит привлечь дополнительные 60 миллиардов рублей в 2021 году, которые направят в фонд «Круг добра».

