Фонд «Круг добра» закупил первые препараты для детей с тяжёлыми заболеваниями
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что осуществлены первые закупки препаратов для экстренного применения у пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщает ТАСС.
Глава Минздрава напомнил, что лекарственные препараты для пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими орфанными заболеваниями, закупает специальный фонд «Круг добра», создать который распорядился президент России Владимир Путин.
По словам Мурашко, в ближайшее время список заболеваний, пациентам с которыми будет оказывать помощь фонд, будет расширен.
«На следующий неделе состоится очередное заседание экспертного совета фонда, на котором будет обсуждаться включение в перечень ещё трёх заболеваний из группы периодических лихорадок, без лечения приводящих к инвалидности и смертности», - добавил министр.
Ранее в России вступил в силу закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15%, который касается доходов, превышающих пять миллионов рублей в год, сообщает Ura.ru. Это позволит привлечь дополнительные 60 миллиардов рублей в 2021 году, которые направят в фонд «Круг добра».
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