Психолог рассказал, как вычислить инфоцыган
Психолог Сергей Ланг рассказал, как отличить настоящих специалистов от «инфоцыган», думающих только о легкой наживе.
«Тренеры действуют по единому шаблону. Они замотивированы собрать людей, прочитать быструю лекцию и уйти, не вникая в проблему людей. Это говорит о том, что человек думает о лёгком заработке, а не о помощи людям и своей репутации», — сказал Ланг в эфире «Радио 1».
По его словам, настоящие психологи предлагают клиентам не групповую, а индивидуальную терапию.
«К каждому нужен индивидуальный подход. Настоящий психолог-специалист всегда будет говорить, что помочь человеку может только индивидуальная терапия, которая длится не один месяц. Чтобы решить проблему, надо собрать анамнез человека, отследить его образ жизни, попытаться понять его чувства и реакции, давать определённые практики и техники», - указал эксперт.
При этом он объяснил, что групповые тренинги эффективны лишь тогда, когда там собираются люди одной профессии или с одними профессиональными целями, а не разношерстная публика.
Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что массовые тренинги личностного роста не имеют отношения к бизнесу, а похожи на концерты или «сказки», которые запрещать не стоит.
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