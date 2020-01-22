Корзина Путина

О необходимости совершенствования структуры потребительской корзины Владимир Путин заявил на встрече с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области. Сейчас овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают в ней должного места, а большую часть корзины занимают хлебобулочные изделия, - указал Владимир Путин. Он напомнил, что и прожиточный минимум зависит от законодательного установленного состава потребительской корзины. А из прожиточного минимума, в свою очередь, высчитывается минимальный размер оплаты труда, который с этого года не может быть меньше, чем прожиточный минимум.

По закону состав и структура потребительской корзины должны пересматриваться раз пять лет. Однако сегодня по-прежнему действует положение о потребительской корзине от 2012 года. По нему на одного взрослого человека в год предусмотрено в среднем 126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. В структуру корзины входят также непродовольственные товары – одежда, обувь, головные уборы, белье, школьные принадлежности, лекарства, а также коммунальные и транспортные услуги, - напоминает РБК.

Сама по себе ныне действующая потребительская корзина являет собой яркий пример того, как не следует питаться – на это неоднократно обращали внимание специалисты-диетологи. И дело не только в устаревшей корзине: население в массе своей просто не может себе позволить правильное питание, - указывала в эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

«Очень узкая потребительская корзина и отсутствие средств, чтобы купить полезные, здоровые продукты с целью поддержания жизнеспособности и профилактики проблеме себе и своим близким. Люди вынуждены, исходя из собственных средств небольших, отдавать предпочтение недорогим продуктам. Соответственно, они будут иметь низкую пищевую ценность. Преимущественно это будут продукты рафинированные, с преобладанием сахара и жира в составе. Употребляя такие продукты на регулярной основе, любой человек, даже не сильно предрасположенный, получит патологические процессы: набор избыточной массы тела, ишемическую болезнь, сахарный диабет второго типа»

Заняться составлением новой потребительской корзины, «позволяющий сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минфину поручал еще в начале осени прошлого года тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Он уж и не премьер, а новой корзины как не было, так и нет.

