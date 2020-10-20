В Госдуме предложили снять запрет на ношение маски во время публичных мероприятий
Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме выступили с инициативой разрешить участникам публичных мероприятий носить маски, если соблюдение масочного режима является обязательным. Законопроект будет внесен в нижнюю палату во вторник, 20 октября, пишет «Коммерсант».
Как сообщил один из авторов проекта глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
В настоящее время участники публичных мероприятий не имеют права скрывать свое лицо из-за того, что это может затруднить идентификацию личности.
Авторы законопроекта полагают, что маски как средство индивидуальной защиты от вирусов может стать обязательным требованием на долгие годы. Депутаты указывают, что их правка поможет избежать «юридическую коллизию», когда за ношение маски полагается штраф также как и за ее отсутствие.
Между тем, в России из-за нехватки мест в больницах для зараженных коронавирусом существует риск скачка смертности. Об этом сообщил Ura.ru вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.
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