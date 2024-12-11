В Госдуме предложили штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия

QR-коды, представленные в салонах красоты, помогут проинформировать женщин о работе кризисных центров, в которые можно обратиться в сложной жизненной ситуации, сообщила ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Законодатели отмечают, что проблема домашнего насилия в России сохраняется, особенно в регионах.

По данным главного информационно-аналитического центра МВД, в 2021 и 2022 годах в России в результате семейно-бытового насилия были убиты 895 женщин. Также в этот период полицейские выявили более 300 тысяч административных правонарушений, связанных с домашним насилием, передает «Радиоточка НСН».

