В Госдуме предложили штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия
В Госдуме предложили штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия, автором инициатива выступила депутат Ксения Горячева и ее коллеги от партии «Новые люди».
Депутаты предложили штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Отмечается, что позиция «бьет – значит любит» не должна транслироваться в массы, так как это нарушает традиционные ценности семьи, которая строится на любви и уважении.
QR-коды, представленные в салонах красоты, помогут проинформировать женщин о работе кризисных центров, в которые можно обратиться в сложной жизненной ситуации, сообщила ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Законодатели отмечают, что проблема домашнего насилия в России сохраняется, особенно в регионах.
По данным главного информационно-аналитического центра МВД, в 2021 и 2022 годах в России в результате семейно-бытового насилия были убиты 895 женщин. Также в этот период полицейские выявили более 300 тысяч административных правонарушений, связанных с домашним насилием, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия
- Министр культуры Мордовии попала в больницу после ДТП
- Марина Брусникина поставит в МХТ имени А. Чехова «Двадцать дней без войны»
- Минфин Украины: Киев продержится полгода при прекращении помощи США
- В России средняя цена искусственной елки за год выросла на 15%
- Слюсарь: Под Каменском в Ростовской области сбили беспилотник
- Каллас: Трамп должен быть жестким в отношении России, чтобы влиять на Китай
- Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову
- Набиуллина проголосовала по дизайну новой купюры в 1000 рублей
- Российские маркетплейсы запустили торговлю вином
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru