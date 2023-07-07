В Госдуме предложили разработать и ввести стандарт шаурмы
Предложение разработать рекомендации по приготовлению шаурмы было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает пресс-служба партии «Новые люди».
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что в настоящее время шаурма стала неотъемлемым спутником жизни россиян, поэтому она должна быть качественной, однако из-за отсутствия единого стандарта каждый готовит её как захочет.
«Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации... Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные», - заключил депутат.
Ранее в Магнитогорске Челябинской области более 40 человек отравились шаурмой, которую приобрели в кафе «Хорошее место». По данным Роспотребнадзора, в пробах готовой продукции была выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru