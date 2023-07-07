В Госдуме предложили разработать и ввести стандарт шаурмы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что в настоящее время шаурма стала неотъемлемым спутником жизни россиян, поэтому она должна быть качественной, однако из-за отсутствия единого стандарта каждый готовит её как захочет.

«Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации... Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные», - заключил депутат.

Ранее в Магнитогорске Челябинской области более 40 человек отравились шаурмой, которую приобрели в кафе «Хорошее место». По данным Роспотребнадзора, в пробах готовой продукции была выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

