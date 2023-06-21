Даванков от «Новых людей» подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

Заместитель председателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что подаст сегодня документы в Московскую городскую избирательную комиссию с целью регистрации в качестве кандидата в мэры российской столицы. Эта политическая сила выдвинула Даванкова на выборы в столице в минувшее воскресенье.

Первым своего кандидата выдвинула партия «Единая Россия», это действующий градоначальник Сергей Собянин. На предыдущие выборы он формально шёл в качестве независимого кандидата.