Даванков от «Новых людей» подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы
Заместитель председателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что подаст сегодня документы в Московскую городскую избирательную комиссию с целью регистрации в качестве кандидата в мэры российской столицы. Эта политическая сила выдвинула Даванкова на выборы в столице в минувшее воскресенье.
Первым своего кандидата выдвинула партия «Единая Россия», это действующий градоначальник Сергей Собянин. На предыдущие выборы он формально шёл в качестве независимого кандидата.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня ЛДПР официально выдвинула своего заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы. Партия «Справедливая Россия - За правду» выдвинула претендентом на пост мэра первого заместителя свой фракции в Госдуме Дмитрия Гусева.
Голосование на выборах мэра российской столицы в этом году будет проходить в течении трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
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