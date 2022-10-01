В Госдуме предложили расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва
Россиянам, в семье которых есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя могут предоставить отсрочку по частичной мобилизации. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Парламентарии предлагают расширить круг лиц, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации.
«Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя», — отметили в партии.
Отсрочку могут получить люди, ухаживающие за близкими, нуждающимися в постоянном уходе; граждане с треми или более детьми до 18 лет; мужья беременных женщин, чей срок составляет от 22 недель; студенты-очники.
Кроме того, депутаты предлагают предоставлять отсрочку россиянам-единственным кормильцам в семье, где есть инвалиды; родственникам военнослужащих, погибших во время службы и военных сборов или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти.
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