В Госдуме предложили расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва

Парламентарии предлагают расширить круг лиц, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации.

«Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя», — отметили в партии.

Отсрочку могут получить люди, ухаживающие за близкими, нуждающимися в постоянном уходе; граждане с треми или более детьми до 18 лет; мужья беременных женщин, чей срок составляет от 22 недель; студенты-очники.

Кроме того, депутаты предлагают предоставлять отсрочку россиянам-единственным кормильцам в семье, где есть инвалиды; родственникам военнослужащих, погибших во время службы и военных сборов или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти.

